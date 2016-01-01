في أقل من أسبوع : مجرم يتسبب لضحية في عاهة مستديمة و مواطن ينقذ شابا من قبض مجرم آخر

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

لا حديث في مدينة الصخيرات في الآونة الأخيرة إلا عن الارتفاع الصارخ فيما يخص عدد الاعتداءات المستمرة التي طالت مواطنين من قبل مجرمين نفذوا سرقاتهم تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض ، كان آخرها ما وقع أمس بحي الإمارات ، حيث أكدت مصادرنا الخاصة أن مجرما ينحدر من مدينة بوزنيقة المجاورة ، عمد إلى سرقة هاتف شاب بقلب مركز الصخيرات و أمام أعين المارة ، محتميا بسلاحه الأبيض من نوع " 14 " ، حيث حاول الفرار بجلده وسط هلع الجميع ، لكن شجاعة شاب عاين الواقعة دفعته إلى ملاحقته والقبض عليه ، و من تمت تسليمه إلى رجال الدرك الملكي ، و لولا الألطاف الإلهية تضيف مصادرنا الخاصة لارتكب هذا المجرم جريمة ثانية وهو يحاول الفرار من قبضة الشاب الذي ألقى عليه القبض.

و قبل ذلك بيومين ، تعرض شاب آخر لإصابة بليغة جدا على مستوى يده ، تسببت له في عاهة مستديمة ، بعد أن قام مجرم آخر بتمزيق أعصاب يده بواسطة سلاحه الأبيض ، حينما حاول حماية نفسه من بطشه وهو يعمد إلى سرقة ما بحوزته.

ارتفاع مؤشر الجريمة بالصخيرات، زاد من حدة غضب الساكنة على التسيب الكبير الذي تعيشه المدينة ، سيما في الأماكن التي تنعدم فيها الإنارة العمومية ، و هو ما دفع بفعاليات جمعوية إلى طلب لقاء خاص مع السلطات المحلية بمعية رئيس المجلس البلدي و مسؤولو جهاز الدرك الملكي بالصخيرات من أجل إيقاف هذا النزيف الذي جعل البعض ينعت الصخيرات بـ " مرتع الفوضى " .