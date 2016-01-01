أغرب من الخيال...الشرطة بطنجة تلقي القبض على لص داخل وكالة بنكية وهو نائم

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قالت مصادر محلية أن عناصر الأمن بطنجة تمكنت صبيحة اليوم السبت من اعتقال لص قام بكسر باب وكالة بنكية بالمجمع الحسني ونجح في الوصول إلى الداخل بحثا عن الأموال.

وأضافت ذات المصادر أن رجال الشرطة الذين حلوا بعين المكان تفاجؤوا عندما وجدوا اللص نائما بأحد الأركان ، إذ يبدو أن النوم قد غالبه وهو يبحث عن مراده فقرر الاستراحة قليلا.

شهود عيان أكدوا أن المتهم كان في حالة سكر طافح تلك الليلة، وهو ما يفسر الطريقة الغريبة التي تم اعتقاله بها.