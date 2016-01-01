نقل العشرات من أفراد القوات المسلحة بالعيون إلى المستعجلات وهذا هو السبب

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أكدت تقارير إعلامية واردة من الجنوب المغربي أن مستعجلات المستشفى العسكري بالعيون استقبلت أمس الجمعة أكثر من 100 عنصر تابع للقوات المسلحة الملكية بعدما تعرضوا لتسمم غذائي جماعي.

وأضافت المصادر أنه مباشرة بعد تناول وجبة الغذاء داخل الثكنة العسكرية، بدأت أعراض التسمم تظهر تباعا على الضحايا ليتم استنفار سيارات الإسعاف التي نقلتهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا وقررت القيادة الجهوية التابعة للدرك الملكي فتح تحقيق معمق للوقوف على أسباب هذا التسمم الجماعي خاصة وأن الأمر تم داخل ثكنة عسكرية.