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عاجل: تمديد الحراسة النظرية للصحفي "المهداوي" وهذه تصريحات دفاعه

بواسطة أخبارنا المغربية 47 دقيقة مضت
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عاجل: تمديد الحراسة النظرية للصحفي "المهداوي" وهذه تصريحات دفاعه

 أخبارنا المغربية - ياسر أروين

مددت النيابة العامة بمدينة الحسيمة قبل قليل من مساء اليوم السبت 22 يوليوز الجاري، مدة الحراسة النظرية بالنسبة للزميل الصحفي  "حميد المهدوي" رئيس تحرير موقع "بديل أنفو" إلى يوم غد الأحد.

وفي اتصال هاتفي لموقع "أخبارنا" مع المحامي "أحمد ركيز" عضو هيئة دفاع "المهدوي"، أكد الأخير(ركيز) الخبر وشدد على كون الدفاع أخبر بأن التقديم سيكون اليوم.

وعبر ذات المتحدث، عن اندهاشه لهذا التمديد على اعتبار أن بلاغ الوكيل العام كان واضحا في التكييف، حين اعتبر أن المتهم حرض على الخروج في التظاهر من خلال الصياح، وعلى ارتكابه جنحا ومخالفات وتسجيله لحالة التلبس، فلماذا التمديد إذن، على حد تعبير "ركيز".

من جهة أخرى، اعتبر المحامي العضو بهيئة الرباط والمتواجد حاليا بمدينة الحسيمة، تمديد الحراسة النظرية "تطرح عدة تساؤلات حول مصير المهداوي والتكييف النهائي وأن هناك طبخة لم تنضج بعد للمهداوي قد تصل إلى جناية".

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