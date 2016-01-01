مؤلم... سيارة تدهس مهاجرا إفريقيا وترديه قتيلا و السائق يلوذ بالفرار 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت صباح اليوم السبت بشارع محمد الخامس بالقرب من نادي الفروسية ببني ملال ، حيث دهست سيارة خفيفة مهاجرا إفريقيا من دول جنوب الصحراء ، كان بصدد عبور الطريق وأصابته بجروح وصفت بالخطيرة عجلت بوفاته على الفور بعين المكان ، فيما لاذ سائق السيارة بالفرار.

ووفق ذات المصدر ل"أخبارنا" ، فقد حلت عناصر شرطة المداومة وشرطة المعاينة ، وفتحوا تحقيقا رسميا لتحديد هوية سائق السيارة التي قيل أنها بيضاء اللون .

هذا وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال.