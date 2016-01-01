انقلاب سيارة مرقمة بالخارج واحتراقها بالكامل ونجاة سائقها بأعجوبة (صور)

أخبارنا المغربية - جمال مايس

وقعت حادثة سير خطيرة صباح اليوم السبت بطريق اولاد ضريد ببني ملال ، حيث فقد سائق سيارة مرقمة بالخارج (إسبانيا) السيطرة على المقود اثر وقوع عطب في الفرامل عند منعرج ، فانقلبت به السيارة عند حافة بجانب الطريق .

ونجى السائق بأعجوبة وخرج من سيارته حاملا معه حقيبته اليدوية ، لكن وقع لم يكن في الحسبان ، حيث اشتعلت النيران فجأة بالسيارة واحترقت بالكامل أمام أعين صاحبها الذي تحسر عليها كثيرا ، وهو يشاهد النيران تلتهما دون أن يستطيع اخمادها خوفا من أي انفجار.

وحسب شهود عيان فقد حلت بعين المكان الشرطة العلمية والتقنية ، ورجال الوقاية المدنية الذين أخمدوا ما بقي من السيارة المحروقة وبعض الأشجار والأعشاب المجاورة.

وطالب المواطنون الذين حضروا هذه الحادثة المؤلمة بضرورة وضع علامات تشوير من أجل تنبيه مستعملي الطريق من خطورة المنعرج.