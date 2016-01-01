فتاة قاصر تنجو من موت محقق بعد تعرضها لمحاولة اغتصاب بفاس
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
نجت فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة و تقيم بحي المرجة بفاس من موت محقق بعدما اعترض سبيلها 3 شبان يحملون أسلحة بيضاء عندما كانت متوجهة نحو دكان بقالة لاقتناء مواد غذائية.
وقالت مواقع إخبارية محلية أن المنحرفين أوقفوا الفتاة وسلبوها 50 درهما و هاتفها النقال بالإضافة إلى سلسلة ذهبية، قبل أن يجبروها تحت تهديد السلاح الأبيض على مرافقتهم لمكان خلاء بغية التناوب على مضاجعتها.
وأضافت المصادر أن مقاومة الفتاة واستماتتها في الدفاع عن شرفها حالا دون وقوع حادثة الاغتصاب ، ليقدم المعتدون على توجيه طعنات غائرة لها على مستوى الكتف والوجه قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة.
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