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خطير .. تاجر مخدرات بالدار البيضاء يغتصب صديقته و يجبرها على تصوير لقطات خليعة تحت التهديد

بواسطة أخبارنا المغربية 23 دقيقة مضت
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خطير .. تاجر مخدرات بالدار البيضاء يغتصب صديقته و يجبرها على تصوير لقطات خليعة تحت التهديد

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح 

اتخذت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مؤخرا ، قرارا بالسجن النافذ 4 سنوات، في حق متهم معروف بنشاطه الإجرامي في ترويج القرقوبي، متورط في اغتصاب صديقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتصوير لقطات خليعة.

مصادر محلية أكدت أن ضحية الاغتصاب التي وضعت شكاية في الأمر، كشفت خلال الاستماع إليها ، أنها كانت ترافق صديقها لتمارس معه الجنس طواعية، قبل أن ترفض ذلك، ليجبرها على مرافقته إلى منزله وممارسة الجنس عليها تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتسجيل العملية عبر كاميرا هاتفه المحمول.

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