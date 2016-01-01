مروحيات الدرك الملكي تحلق بالريف و السبب !

أخبارنا المغربية - متابعة

قامت الأجهزة الأمنية التابعة للدرك الملكي بسرية مركز أركمان عشية اليوم السبت ، بحملات تفتيش واسعة برا وبحرا باستعمال السيارات ومروحيات المراقبة، على المناطق الوطنية المتاخمة للحدود الساحلية، في كل من رأس الماء و قرية أركمان ، بنواحي الناظور.

و نقل موقع " ناظور سيتي" عن مصادر أمنية، أن هذه الحملات تأتي في سياق الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين من أيي تهديدات، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها السياح في الشواطئ المعروفة كالسعيدية ورأس الماء وأركمان.

و حسب ذات المصادر ، فإنَّ هذه الحملة الأمنية جاءت في أعقاب التحرك المغربي على مستوى حدود المنطقة الشرقية، بعدما أشارت تقارير إلى وجود آلالاف المهاجرين غير النظاميين بدولة النيجير، بحيث ينتظرون فرصة مواتية للنزوح نحو المغرب عبر الجزائر.