مروحيات الدرك الملكي تحلق بالريف و السبب !
أخبارنا المغربية - متابعة
قامت الأجهزة الأمنية التابعة للدرك الملكي بسرية مركز أركمان عشية اليوم السبت ، بحملات تفتيش واسعة برا وبحرا باستعمال السيارات ومروحيات المراقبة، على المناطق الوطنية المتاخمة للحدود الساحلية، في كل من رأس الماء و قرية أركمان ، بنواحي الناظور.
و نقل موقع " ناظور سيتي" عن مصادر أمنية، أن هذه الحملات تأتي في سياق الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين من أيي تهديدات، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها السياح في الشواطئ المعروفة كالسعيدية ورأس الماء وأركمان.
و حسب ذات المصادر ، فإنَّ هذه الحملة الأمنية جاءت في أعقاب التحرك المغربي على مستوى حدود المنطقة الشرقية، بعدما أشارت تقارير إلى وجود آلالاف المهاجرين غير النظاميين بدولة النيجير، بحيث ينتظرون فرصة مواتية للنزوح نحو المغرب عبر الجزائر.
شاشة أخبارنا
ترامب يحاول السيطرة على أنبوب الغاز المغربي النيجيري !
أخبارنا المغربية : هدى الجميعي قالت صحيفة " الأسبوع " في عددها الجديد أن التحقيقات التي تباشرها الولايات المتحدة الأمريكية حول المؤسسات والشركات النفطية النيجيرية طالت ... تفاصيل أكثر
- رجل أعمال معروف بجهة سوس ماسة يضبط زوجته رفقة خليلها داخل شاحنة وهذا ما وقع
- الناشطة اللبنانية " رويدا مروة : " واش فاهمين القانون غلط في الحسيمة ( الفيديو )
- الريفيون يتبرؤون من "مسيرة عيد العرش" ويعتبرونها مؤامرة مكشوفة
- تفاصيل جديدة في حادث مقتل مغربيين رميا بالرصاص في إيطاليا و المدينة التي ينحدران منها
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟