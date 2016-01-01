اعتداء على مراقب حافلة بفاس بقطعة زجاجية حادة يمزق عنقه ويرسله للمستعجلات

سكينة بوزرواطة- فاس

تلقى مراقب حافلة للنقل الحضري بفاس يوم أمس السبت 22 يوليو 2017 طعنة غادرة على مستوى عنقه نفذها جانح بقطع زجاجية، كادت أن تزهق روحه.

وبحسب المعلومات التي تم استقصاؤها من مصادر متعددة، فإن الاعتداء وقع عندما كان مراقب التذاكر يزاول عمله على متن حافلة تؤمن التنقلات بين حي زواغة وحي باب الجياف، بالقرب من محطة نيابة التعليم الكائنة في شارع مصر، حيث ضبط ثلاث شبان بدون تذاكر، فطلب منهم الأداء أو المغادرة، لكن عوض أن يسووا وضعيتهم أو الانصراف بهدوء، تظاهروا بالمغادرة قبل أن يتربصوا بالمراقب بعد نزوله من الحافلة والاعتداء عليه بقطعة زجاجية حادة أمام اندهاش المارة ، مما أصابه بطعنة وصفت بالخطيرة، ليتم على إثرها نقله للمستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأردفت ذات المصادر أنه تم تحديد هوية منفذ الاعتداء وقد تم التبليغ عنه لدى المصالح الامنية بالمنطقة الثانية وتسجيل محضر المتابعة في حقه.

جدير بالذكر أن جرائم الاعتداء على المراقبين وسائقي الحافلات أصبحت "موضة العصر" بالمدينة وأغلب الحالات إن لم نقل جلها يكون أبطالها "السلايتية" الذين يدافعون عن مخالفتهم للقانون باقتراف جريمة أخرى ( جريمة الاعتداء)، مما دفع أصوات كثيرة داخل المدينة خاصة المجتمع المدني إلى المطالبة بتوفير أمن داخل الحافلات لتأمين رحلاتها وضمان راحة وسلامة ركابها وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، سيما أن النقل الحضري يلعب دورا محوريا في ضمان الامن الاجاماعي بالمدينة.