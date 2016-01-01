غرق مركب صيد مغربي قبالة سبتة المحتلة وهذه حصيلة الحادث
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شهد الشريط الساحلي المقابل لمدينة سبتة المحتلة أول أمس الجمعة حادثة غرق قارب للصيد التقليدي أسفرت عن وفاة بحار مغربي ونجاة 4 من زملائه بأعجوبة بعد تدخل سريع من طرف سفن الإنقاذ التابعة للبحرية الإسبانية.
وأفادت جريدة "ليكنوميست" أن مركز الانقاذ بالرباط قام بتنبيه فرق الانقاذ الاسبانية بوضعية القارب الخطيرة ، وذلك بعد توصله بإنذار من قائد القارب يطلب الاستغاثة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، ووفقا للمعلومات الأولية، فإن سبب الحادث قد يكون ناتج عن تصادم مع قارب آخر.
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