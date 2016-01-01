بالتفاصيل...10 رصاصات تضع حدا لحياة شاب مغربي آخر بإيطاليا في حرب عصابات جديدة
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
أفادت مصادر إعلامية إيطالية أن شابا من أصل مغربي يبلغ من العمر 22 سنة لقي حتفه رميا بالرصاص بمدينة نابولي الجنوبية أول أمس الجمعة بعدما هاجمته عصابة مكونة من عدة أفراد كانت تستهدفه.
وأضافت المصادر أن الضحية حاول الهرب من مطارديه، إلا أن هؤلاء أطلقوا عليه 10 رصاصات ليردوه قتيلا، قبل أن يغادروا المكان ببرود تام حسب ما أفاد به شهود عاينوا الحادث من شرفات منازلهم.
هذا وأكدت التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة أن الضحية ينتمي إلى عصابة معروفة تابعة للمافيا الإيطالية، إذ بات من الواضح أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين العصابات الإجرامية المتناحرة بالجنوب الإيطالي.
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