حادثة سير خطيرة تخلف اصابات بليغة في صفوف عاملات فلاحيات ضواحي اشتوكة ايت بها

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أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

تعرضت شاحنة صغيرة من نوع "بيكوب" ، تحمل أزيد من 20 عاملة زراعية ، لحادث سير خطير يوم أمس السبت ، بأحد المنعرجات بالقرب من مدينة بيوكرى التابعة لعمالة اشتوكة ايت بها ، مخلفة العديد من الإصابات البليغة.

و حسب شهود عيان ، فإن الحادث وقع في حدود الساعات الاولى من صباح أمس على مستوى دوار "زيان" طريق "سبت ايت ميلك" غير بعيد من مدينة بيوكرى، حينما حاولت شاحنة من نوع "بيكوب" تجاوز سيارة خفيفة بمنعرج خطير ، ما أدى الى إصطدامها بها وإنقلابها في مشهد وصف بالمروع.

وعن أسباب الحادث تقول مصادر "أخبارنا المغربية" ، أنه راجع إلى السرعة والمفرطة وعدم إحترام قانون السير ما خلف إصابة العديد من العاملات الزراعيات اللاواتي كن متجهات صوب إحدى الضيعات الفلاحية، إصابة أربعة منهن جد خطيرة تم نقلهن على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية، في الوقت الذي حلت فيه مصالح الدرك الملكي بعين المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات.

هذا الحادث الذي ينضاف الى سلسلة من المجازر الطرقية التي تعصف بالعديد من العاملات اللواتي يشتغلن بالضيعات الفلاحية المنتشرة على طول إقليم اشتوكة ايت بها ، مما يستدعي دق ناقوس الخطر للبحث في الظروف القاسية التي تشتغل فيه هذه الفئات وسط الإستغلال البشع الذي يتعرضن له من طرف مافيات الفلاحة بلا رحمة ولا شفقة .