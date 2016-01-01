اعتقال سائق "التريبوتور" الذي تسبب في حادثة مميتة بطنجة

أخبارنا المغربية - طنجة

ألقت المصالح الأمنية بطنجة القبض على صاحب "التريبورتور" الذي تسبب في حادثة مميتة الأحد الماضي، حيث كان في حالة فرار منذ وقوع الحادث.

و وفق مصادر أمنية، فإن الموقوف يشتغل خضارا في منطقة "الجيراري" و يستغل دراجته الثلاثية كوسيلة نقل سرية، لإيصال الأطفال القاصرين والشبان إلى شواطئ المدينة مقابل المال.

و كشفت عناصر الشرطة بمصلحة حوادث السير التابعة لمنطقة أمن بني مكادة، حسب تحرياتها، أن السرعة المفرطة التي كان يقود بها السائق دراجته الثلاثية هي سبب الحادث، حيث عند وصوله إلى طريق منحدرة، حاول تجنب الاصطدام بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس، لكنه فقد السيطرة على المقود واصطدم بسور مدرسة المختار السوسي، مما أدى إلى سقوط الراكبين فوق بعضهم.