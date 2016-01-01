الإجهاض يقود طبيبا و ممرضا إلى الاعتقال، و هذه هي التفاصيل
أخبارنا المغربية
تعرض طبيب يملك عيادة بشارع الحسن الثاني بالدارالبيضاء و ممرض مختص في التخدير، للاعتقال من طرف المصالح الأمنية، بعدما تم ضبطهما متلبسين بإجراء عملية إجهاض.
و تقول مصادر محلية أن الفتاة التي خضعت لعملية الإجهاض طالبة كانت على علاقة غير شرعية مع زميل لها.
و تابعت نفس المصادر أن الطبيب والممرض وضعا رهن تدبير الجراسة النظرية، في انتظار عرضهما على القضاء بعد إنهاء البحث معهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
شاشة أخبارنا
مروحيات الدرك الملكي تحلق بالريف و السبب !
أخبارنا المغربية - متابعة قامت الأجهزة الأمنية التابعة للدرك الملكي بسرية مركز أركمان عشية اليوم السبت ، بحملات تفتيش واسعة برا وبحرا باستعمال السيارات ومروحيات المراقبة، ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟