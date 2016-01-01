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الإجهاض يقود طبيبا و ممرضا إلى الاعتقال، و هذه هي التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
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الإجهاض يقود طبيبا و ممرضا إلى الاعتقال، و هذه هي التفاصيل

أخبارنا المغربية 

تعرض طبيب يملك عيادة بشارع الحسن الثاني بالدارالبيضاء و ممرض مختص في التخدير، للاعتقال من طرف المصالح الأمنية، بعدما تم ضبطهما متلبسين بإجراء عملية إجهاض. 

و تقول مصادر محلية أن الفتاة التي خضعت لعملية الإجهاض طالبة كانت على علاقة غير شرعية مع زميل لها.

 و تابعت نفس المصادر أن الطبيب والممرض وضعا رهن تدبير الجراسة النظرية، في انتظار عرضهما على القضاء بعد إنهاء البحث معهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. 

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