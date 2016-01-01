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نقل شاب عشريني في حالة خطيرة للمستعجلات بعد إقدامه عل محاولة انتحار

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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نقل شاب عشريني في حالة خطيرة للمستعجلات بعد إقدامه عل محاولة انتحار

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا في العشرينيات من عمره أقدم صباح اليوم الأحد على محاولة الانتحار عن طريق شرب مادة سامة داخل منزل أسرته بدوار اولاد عبد النبي بدار ولد زيدوح اقليم الفقيه بن صالح.

ووفق ذات المصادر فالشاب بعد تناوله للسم شرع في الصراخ والأنين من شدة الألم  الذي يمزق أحشائه ، فتم نقله على عجل إلى المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث خضع للعلاجات الأولية وغسل المعدة ، وجرى وضعه تحت المراقبة الطبية.

هذا وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الحادث ، فيما لا تزال أسباب إقدام الشاب على محاولة الانتحار مجهولة لحد الآن.

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