محكوم بالإعدام يضع حدا لحياته داخل زنزانته بالقنيطرة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أفادت مصادر رسمية أن السكن المركزي بالقنيطرة شهد قبل يومين واقعة انتحار أقدم عليها سجين محكوم بالإعدام داخل الزنزانة التي يقبع فيها.
وأضافت ذات المصادر أن السجين قام بلف أغطية السرير على عنقه وربطها بفتحة التهوية الموجودة أعلى الزنزانة ليشنق نفسه حتى الموت.
هذا وقد تم فتح تحقيق معمق للوقوف على ملابسات الحادث فيما يرجح أن يكون الراحل يعاني من اضطرابات نفسية.
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