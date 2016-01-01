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هذا مصير عصابة سرقت سيارة بعد تعنيف صاحبتها بالدارالبيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 27 دقيقة مضت
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هذا مصير عصابة سرقت سيارة بعد تعنيف صاحبتها بالدارالبيضاء

أخبارنا المغربية 

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية خطيرة متورطة في عملية سرقة سيارة بالعنف .

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاحد، أن مصالح الأمن كانت قد سجلت شكاية تتعلق بسرقة سيارة بالعنف تقدمت بها سيدة في مواجهة ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، قبل أن تسفر إجراءات البحث عن توقيف شخصين بعد ضبطهما متلبسين بحيازة وإخفاء جزء من المسروقات، بينما مكنت التحريات الميدانية من توقيف شخص ثالث تم العثور بحوزته على السيارة المصرح بسرقتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.

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