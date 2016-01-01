مؤلم... العثور على إمام مسجد ميتا والأمن الوطني يستنفر أجهزته
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
علمت "أخبارنا" من مصدرها أن مصالح الأمن بقصبة تادلة اقليم بني ملال ، اقتحمت زوال اليوم الأحد منزلا بحي المقاومة ، وعثرت بداخله على جثة إمام يبلغ من العمر 38 سنة.
ووفق مصادرنا فالامام اختفى عن الأنظار منذ صلاة العشاء ليوم الجمعة ، ولم يظهر له آثر ، وحاول رفاقه الاتصال به عبر هاتفه لكن دون جدوى ، ليقوموا باخبار رجال الشرطة بالاختفاء ، حيث اقتحمت العناصر الأمنية منزل الضحية وعثرت عليه جثة هامدة وقامت بتمشيط المكان، وذلك لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة.
هذا وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد الأسباب الحقيقة وراء الوفاة.
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