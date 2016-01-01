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خطاف يكسر أنف شرطي بجرف الملحة و يثير جدلا واسعا على الفايسبوك !

بواسطة أخبارنا المغربية 57 دقيقة مضت
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خطاف يكسر أنف شرطي بجرف الملحة و يثير جدلا واسعا على الفايسبوك !

أخبارنا المغربية : متابعة

تناقل عدد من الفايسبوكيين بمنطقة جرف الملحة ، خبر تعرض عنصر من شرطة المرور إلى كسر بالأنف، و ذلك بعد تلقيه لضربة من طرف "خطاف" بسبب خلاف دار بينهما و محاولة الشرطي توقيفه بسبب نشاطه الغير القانوني.

و نقلت يومية " الأحداث المغربية " عن مصادر متطابقة، أن الشرطي الذي فقد الوعي نقل لتلقي العلاجات، بينما تم توقيف المعتدي مما فتح النقاش بين رواد الصفحات المنحدرين من المنطقة الذين كشفوا ما تعانيه المنطقة من فوضى على مستوى النقل، في الوقت الذي تبادل فيه عدد من المعلقين عبارات جارحة بسبب تهجم البعض على الشرطي ووصفه بالمرتشي.

هذا، و أكد آخرون أنهم كانوا حاضرين وقت الحادث و لهم معرفة سابقة بالشرطي الذي كان يقوم بواجبه دون أن يوجه أي استفزاز للخطاف كما علق البعض.

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