أمن مراكش يوقف شخصا من أجل الاختطاف، محاولة الاغتصاب والسرقة

محمد اسلـيم ـ أخبارنا المغربية

تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش من إيقاف شخص من أجل الاختطاف، محاولة الاغتصاب والسرقة. فصول القضية تعود لـ 13 يوليوز الجاري، عندما سجلت إحدى المواطنات شكايتها لدى الدائرة الأمنية الأولى ضد مجهول، وأفادت أنه عمد لاختطافها على متن سيارته وانفرد بها في خلاء بغرض اغتصابها حيث جردها من ملابسها وحاول ممارسة الجنس عليها دون أن ينجح في ذلك أمام مقاومتها له، ثم قام بسرقة هاتفها النقال ومبلغ مالي كان بحوزتها قبل أن يغادر في وجهة مجهولة.

بعد توصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بشكاية الضحية، باشرت عناصرها مجموعة من الأبحاث والتحريات جمعت بين ما هو كلاسيكي و ما هو تقني تمكنت معها من تحديد هوية الظنين و إيقافه ليتم عرضه على الضحية التي تعرفت عليه يقينا وأكدت أنه المعني بشكايتها، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث والتقديم أمام أنظار النيابة العامة المختصة.