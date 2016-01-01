مالية حزب الاستقلال تقود شباط إلى القضاء

أخبارنا المغربية

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق بخصوص شكاية خاصة بمالية حزب الاستقلال، بعدما رفض الأمين العام للميزان حميد شباط الامتثال لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية يقضي بإجراء خبرة محاسباتية عن ميزانية الحزب، من طرف خبير عينته المحكمة للقيام بهذه المهمة.

و قالت صحيفة الأخبار أن 18 عضوا من اللجنة التنفيذية للحزب وضعوا الاثنين الماضي شكاية جديدة لدى الوكيل العام يطالبون بتنفيذ حكم افتحاص مالية الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين تقدر مبالغ المداخيل 20 مليار سنتيم .