العثور على رضيع حي يرزق بجانب مقر جماعة قروية وهذا مصيره
أخبارنا المغربية - جمال مايس
عثر بعض المواطنين صباح اليوم بجانب جماعة دير القصيبة باغرم العلام اقليم بني ملال ،على رضيع حي يرزق يبلغ من العمر حوالي 7 أيام في صحة جيدة .
وبعد إخطارهم بالأمر ، حلت دورية للدرك الملكي بعين المكان وباشرت أبحاثها لمعرفة هوية الأم التي سمحت في الصبي بالخلاء ، ورجحت مصادر أن تكون الولادة نتيجة علاقة غير شرعية.
هذا وتم نقل الرضيع إلى جمعية باب الخير بالمستشفى الجهوي ببني ملال .
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