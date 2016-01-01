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العثور على رضيع حي يرزق بجانب مقر جماعة قروية وهذا مصيره

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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العثور على رضيع حي يرزق بجانب مقر جماعة قروية وهذا مصيره

أخبارنا المغربية - جمال مايس  

عثر بعض المواطنين صباح اليوم بجانب جماعة دير القصيبة باغرم العلام اقليم بني ملال ،على رضيع حي يرزق يبلغ من العمر حوالي 7 أيام  في صحة جيدة .

وبعد إخطارهم بالأمر ، حلت دورية للدرك الملكي بعين المكان وباشرت أبحاثها لمعرفة هوية الأم التي سمحت في الصبي بالخلاء ، ورجحت مصادر أن تكون الولادة نتيجة علاقة غير شرعية.

هذا وتم نقل الرضيع إلى جمعية باب الخير بالمستشفى الجهوي ببني ملال .

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