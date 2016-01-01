العثور على رضيع حي يرزق بجانب مقر جماعة قروية وهذا مصيره

أخبارنا المغربية - جمال مايس

عثر بعض المواطنين صباح اليوم بجانب جماعة دير القصيبة باغرم العلام اقليم بني ملال ،على رضيع حي يرزق يبلغ من العمر حوالي 7 أيام في صحة جيدة .



وبعد إخطارهم بالأمر ، حلت دورية للدرك الملكي بعين المكان وباشرت أبحاثها لمعرفة هوية الأم التي سمحت في الصبي بالخلاء ، ورجحت مصادر أن تكون الولادة نتيجة علاقة غير شرعية.



هذا وتم نقل الرضيع إلى جمعية باب الخير بالمستشفى الجهوي ببني ملال .