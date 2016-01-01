جلسة محاكمة "المهدوي" ترفع لهذه الأسباب وأنباء عن إدانته و"الهيني" متفائل

أخبارنا المغربية - ياسر أروين

رُفعت جلسة محاكمة الزميل الصحافي "المهدوي" قبل قليل من مساء اليوم الإثنين 24 يوليوز الجاري، بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة.

وحسب مصدر حضر جلسة المحاكمة، فهيئة الحكم قررت رفع الجلسة لتناول وجبة الغذاء، قبل أن تعود لاستئناف الجلسة التي انطلقت في حدود الساعة الواحدة زوالا.

وأضاف ذات المصدر في تصريحه لموقع "أخبارنا المغربية"، أن استئناف الجلسة سيعرف مناقشة جوهر الموضوع بعد رفض المحكمة للدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

في حين تنبأ المحامي "أحمد راكز" عضو هيئة دفاع "المهدوي"، بإدانة الأخير(المهدوي) بالسجن النافذ (شي بركة)، على حد تعبيره، مضيفا "أرجو أن يكون ظني مخطئا".

بالمقابل، أبدى القاضي السابق "محمد الهيني" تفاؤله بخصوص المحاكمة، وقال:"أنا متفائل أننا سنصطحب معنا الزميل المهدوي للرباط هذا المساء بعد انتهاء المحاكمة لكون الملف خاوي وبزاف وفيه غي اللصوق وصافي".

كما أكد "الهيني"، ثقته باستقلالية القضاء المغربي حينما قال:"رغم كل التجارب لا زلت أحتفظ بمنسوب كبير للتفاؤل لأنني أثق في استقلالية القضاء عن السياسي".