عاجل...هذا هو الحكم الذي أصدرته ابتدائية الحسيمة في حق المهداوي
قضت ابتدائية الحسيمة صباح يوم الثلاثاء 25 يوليوز بسجن الصحفي حميد المهدوي ثلاثة أشهرنافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.مع تبرئته من جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، فيما أدانته في باقي التهم وهي تحريض اشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي.
يذكر أن المصالح الأمنية اعتقلت المهداوي وسط الاسبوع الماضي قبل مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ووجهت له النيابة العامة مجموعة من التهم من بينها التحريض.
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