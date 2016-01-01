ارتفاع مخيف في عدد حالات الانتحار بالمغرب، ولهذا أنهى موظف حياته داخل منزل أسرته
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن موظفا يعمل سائقا بجماعة أكودي نلخير إقليم أزيلال أب لثلاثة أبناء، أقدم أمس الاثنين على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته .
وحلت بعين المكان السلطات المحلية والدرك الملكي الذين فتحوا تحقيقا ومشطوا المكان ، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث ، فيما جرى نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.
هذا و رجحت مصادرنا ان تكون ضائقة مالية واضطراب نفسي وراء اقدام الرجل على الانتحار.
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