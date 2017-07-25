عاجل... تعزيزات أمنية كبيرة ومروحية الدرك تحلق بسماء أغبالة وأنباء عن اعتقالات
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن القوات العمومية أرسلت بتعزيزات كبيرة إلى منطقة أغبالة الجبلية التابعة ترابيا لاقليم بني ملال ، كما أن مروحية للدرك الملكي تحلق في هذه الأثناء في سماء البلدة ، وتروج أنباء عن اعتقال بعض المحتجين .
وكانت مناوشات قد وقعت بين المحتجين بأغبالة والقوات العمومية ، أصيب على اثرها حوالي 20 عنصر ، بينهم 8 دركيين وقوات مساعدة أصيبوا بكسور ، وتم نقلهم لمستعجلات بني ملال.
ويطالب المحتجون بخفض تسعيرة الماء والكهرباء ومصاريف الربط بشبكة التطهير السائل ، ونددوا بما اسموه استهدافا لجيوبهم من طرف الجماعة ووكالة لاراديت والمكتب الوطني للكهرباء ، وطالبوا بتدخل والي جهة بني ملال خنيفرة من أجل وقف النزيف.
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