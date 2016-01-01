سقوط عصابة إجرامية خطيرة تضم 15 فردا في قبضة امن مراكش
بواسطة 48 دقيقة مضت
أفادت السلطات المحلية لولاية مراكش بأن عناصر الدرك الملكي بتاسلطانت (ضواحي مراكش) تمكنت، مؤخرا، من تفكيك عصابة إجرامية تضم 15 فردا، من بينهم ثمانية متورطون في إخفاء المسروقات وثلاثة قاصرين، متخصصة في أعمال السرقة الموصوفة تحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء.
وأوضح المصدر ذاته أنه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم توقيف الأظناء، وهم من ذوي السوابق القضائية المماثلة، وإحالتهم للمثول أمام العدالة، مضيفا أنه جرى استرجاع الأشياء المسروقة وإعادتها لمالكيها، بناء على قرار من الوكيل العام للملك.
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