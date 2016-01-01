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مواطنون يكتشفون جثة معلقة بحبل داخل منزل بأيت ملول وهذه هي التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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مواطنون يكتشفون جثة معلقة بحبل داخل منزل بأيت ملول وهذه هي التفاصيل

 

أخبارنا المغربية : أحمد الهيلالي

أقدم شخص ثلاتيني على وضع حد لحياته بحي أزرو بأيت ملول في حدود الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بشنق نفسه بواسطة حبل.

وحسب مصادر خاصة لموقع "أخبارنا المغربية" ، فقد جاء اكتشاف جثة الضحية بعدما أثار انتباه مجموعة من المارة باب المنزل الذي ظل مفتوحا على غير العادة مما جعل الشكوك تساورهم ليكتشفوا جثة صاحب المنزل معلقة بسقف المنزل .

هذا وقام الحاضرون بإبلاغ السلطات الأمنية والمحلية الذين حضروا إلى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في النازلة لمعرفة حيثيات وملابسات الوفاة ، في الوقت الذي جرى فيه نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للخبرة الطبية بأمر من النيابة العامة.

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