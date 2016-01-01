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طائرة تركية قادمة إلى الدار البيضاء تنزل اضطراريا بالجزائر لسبب مرعب

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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طائرة تركية قادمة إلى الدار البيضاء تنزل اضطراريا بالجزائر لسبب مرعب

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أفادت مصادر رسمية جزائرية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت تؤمن ربطا بين إسطنبول والدار البيضاء أجبرت اليوم على الهبوط اضطراريا بمطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائر وذلك بعدما تم الإبلاغ عن وجود قنبلة داخل إحدى الحقائب.

وأضافت ذات المصادر أن السلطات الأمنية بالمطار الجزائري أخلت الطائرة من الركاب وأجرت تفتيش دقيقا تبين بعده أن البلاغ كاذب لتسمح للطائرة بالإقلاع نحو مطار محمد الخامس بعد تأخير دام ساعتين.

للإشارة فإن عائلات الركاب عاشوا ساعتين في الجحيم بعد علمهم بخبر الهبوط الاضطراري بالجزائر خاصة في ظل شح المعلومات المتوفرة حول تطورات الأحداث.

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