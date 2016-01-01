حافلة خرقت القانون تصيب مستخدما بسجن وادي زم في رأسه

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نورالدين ثلاج من خرببكة

أصيب مستخدم بالسجن المحلي بوادي زم ، عشية اليوم الثلاثاء 25 يوليوز، إصابة خطيرة على مستوى الرأس، بعدما سقط من الحافلة الخاصة بنقل المستخدمين، ويرتطم رأسه بالأرض.

المستخدم المصاب "م م" من مواليد سنة 1991، كان برفقة زملائه المستخدمين على متن الحافلة، حيث توقفت هذه الأخيرة فجأة فوجد المستخدم نفسه مرميا على الأرض ورأسه ينزف دما، ليتم نقله على الفور صوب المستشفى الإقليمي بخريبكة، وبعده إلى إحدى مستشفيات الدار البيضاء لخطورة حالته.

وأشارت مصادر أمنية أن الحافلة كانت تحمل فوق العدد المسموح به، مما خلق حالة ازدحام وتسبب في الحادث المأساوي.