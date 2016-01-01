بسبب لقمة العيش الحلال...سقوط عامل صباغ من أعلى منزل ونقله للإنعاش
بواسطة 37 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شخصا يعمل صباغا كان يزاول عمله صباح اليوم الثلاثاء بأحد المنازل بحي المسيرة 1 ببني ملال ، فانزلقت قدمه من السرير الخشبي ليسقط من الأعلى ويرتطم بالأرض بشكل عنيف.
ووفق مصادرنا ،فالضحية تم نقله على عجل إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال في حالة حرجة ،وقدمت له الاسعافات الأولية وأدخل قسم العناية المركزة .
جدير بالذكر أن عمال الصباغة أصبحوا مؤخرا يستعملون السرائر الخشبية بدلا من السلاليم ، ويشتغلون في ظروف تخلو من كل وسائل السلامة في غياب أي قانون يحفظ حقوقهم عند وقوع مثل هذه الحوادث.
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