محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة تقترب من نهايتها، وهذا موعد آخر جلسة استماع
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أفادت مصادر مقربة من دفاع معتقلي ما بات يعرف ب"حراك الريف" أن آخر جلسة استماع تفصيلي للمتهمين يرجح أن تكون جلسة يوم غد الخميس بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأضاف ذات المصدر أنه سيتم الشروع بعد ذلك بمواجهة المعتقلين بأدلة الإدانة وأقوال الشهود ، وهي الجلسات التي سيتحدد فيها صك الاتهام النهائي الذي سيواجه به كل معتقل.
هذا ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد حضورا كثيفا لأسر المعتقلين والمتضامنين معهم، كما يتوقع تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين قبالة مقر المحكمة.
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