الرئيسية | حوادث وقضايا | الداخلية الإسبانية تكشف عن معطيات جديدة بخصوص المغربي الذي هاجم رجال شرطة إسبان بسكين بمليلية (فيديو)

الداخلية الإسبانية تكشف عن معطيات جديدة بخصوص المغربي الذي هاجم رجال شرطة إسبان بسكين بمليلية (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الداخلية الإسبانية تكشف عن معطيات جديدة بخصوص المغربي الذي هاجم رجال شرطة إسبان بسكين بمليلية (فيديو)

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أثار الهجوم الذي قام به شاب مغربي يحمل سكينا من الحجم الكبير تجاه عناصر من الشرطة الإسبانية بمدخل مدينة مليلية المحتلة الكثير من الجدل في الأوساط الإسبانية حيث اعتبرت وسائل إعلام محلية الأمر هجوما إرهابيا مخططا لها.

إلا أن التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية سرعان ما فندت الادعاءات، حيث أكد بلاف صادر عن الداخلية الإسبانية أن الشاب المغربي يعاني من إضطراب عقلي واضح ولا علاقة له بأي تيار إرهابي أو إسلامي متطرف.

وشددت الوزارة على أن الإصابة التي تعرض لها أحد أفراد الأمن كانت عرضية وجاءت عند إسقاط المهاجم ومحاولة السيطرة عليه فقط.

 

مجموع المشاهدات: 74 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات