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عاجل : انقلاب حافلة تابعة لشركة "ستاريو" بوادي ايكم بالصخيرات و على متنها عدد من الركاب

بواسطة أخبارنا المغربية 8 دقيقة مضت
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عاجل : انقلاب حافلة تابعة لشركة "ستاريو" بوادي ايكم بالصخيرات و على متنها عدد من الركاب

أخبارنا المغربية - عبد الاله بوسحابة

عاين موقع " أخبارنا المغربية  " قبل قليل حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب تابعة لشركة " ستاريو " بضفة وادي اكم بالصخيرات على مستوى الطريق الساحلي. 

و بحسب مصادر رسمية ، فإن الحادث و لحسن الالطاف الإلهية لم يخلف ضحايا في الأرواح، في وقت نقل فيه سائق الحافلة في وضع حرج إلى مستشفى سيدي لحسن بتمارة. 

شهود عيان أكدوا لـ " أخبارنا المغربية " ، أن سائق الحافلة عمد إلى العودة إلى تمارة عبر نفس المسار الساحلي قبل الوصول إلى محطة القصبة ، بعد نزول جميع الركاب ، حيث هوت به الحافلة إلى قاع الوادي بعد حاول الرجوع عبر طريق ضيق فوق قنطرة بمحاذاة الوادي.

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