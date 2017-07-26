عاجل : انقلاب حافلة تابعة لشركة "ستاريو" بوادي ايكم بالصخيرات و على متنها عدد من الركاب
أخبارنا المغربية - عبد الاله بوسحابة
عاين موقع " أخبارنا المغربية " قبل قليل حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب تابعة لشركة " ستاريو " بضفة وادي اكم بالصخيرات على مستوى الطريق الساحلي.
و بحسب مصادر رسمية ، فإن الحادث و لحسن الالطاف الإلهية لم يخلف ضحايا في الأرواح، في وقت نقل فيه سائق الحافلة في وضع حرج إلى مستشفى سيدي لحسن بتمارة.
شهود عيان أكدوا لـ " أخبارنا المغربية " ، أن سائق الحافلة عمد إلى العودة إلى تمارة عبر نفس المسار الساحلي قبل الوصول إلى محطة القصبة ، بعد نزول جميع الركاب ، حيث هوت به الحافلة إلى قاع الوادي بعد حاول الرجوع عبر طريق ضيق فوق قنطرة بمحاذاة الوادي.
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