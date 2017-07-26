فيديو صادم..."مشرمل" بوجه مكشوف يحتجز فتاة ويعريها أمام أصدقائه ويجبرها على شرب الخمر

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تناقلت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم ، نتحفظ عن نشره ، يظهر فيه أحد المنحرفين وهو يقوم بنزع ثياب فتاة يحتجزها بينما أصدقاؤه يوثقون المشهد المؤلم بالكاميرا.

هذا ولم يكترث المجرم لتوسلات الفتاة وأجبرها على نزع كل ثيابها، ثم أرغمها على شرب الخمر، حيث بدا منتشيا جدا بما يقوم به.

تعليقات النشطاء الفايسبوكيين انصبت كلها على استنكار هذا الفعل الإجرامي المشين ومطالبة الأمن بتحديد هوية الفاعل وإنزال أقصى العقوبات عليه.