أمن مراكش يفكك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف
محمد اسلـيم ـ أخبارنا المغربية
تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش ، في إطار عملية وصفتها مصادر أمنية بالنوعية للحد من جرائم السرقة ، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير.
إيقاف أفراد العصابة جاء عقب القيام بدراسة تحليلية لعدد من الشكايات توصلت بها مصالح الأمن لضحايا سرقات بالخطف باستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير، كان سائقها يضع خوذة بيضاء اللون تخفي معالم وجهه، حيث تم استخلاص مجموعة من المعطيات والمواصفات، تم استغلالها من طرف وحدات الشرطة القضائية بمراكش ضمن خطة أمنية محكمة ، استُغلّت خلالها جميع إمكانات البحث الجنائي والتحري التقني والعلمي ، حيث تم الوصول إلى الفاعل الرئيسي الذي تم إيقافه رفقة شريكه في العمليات ، هذا الأخير الذي يقوم بدور بيع المسروق.
عملية الإيقاف مكّنت من حجز دراجة نارية كبيرة الحجم من نوع "تيماكس"، وضعيّتُها غير قانونية ومخالفة لنظام التعشير ، ورقم إطارها المعدني مُزيّف ، كما تم حجز الخوذة المستعملة من طرف الجاني أثناء القيام بنشاطه الإجرامي ، إضافة إلى مجموعة من الهواتف النقالة المتحصّلة من السرقة.
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