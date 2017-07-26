فيديو يثير الجدل على "الفايس" ...طريقة عنيفة لإنزال مسافر مغربي من طائرة بمطار المنارة بمراكش
أخبارنا المغربية - نوفل العمراني
تداولت صفحات فايسبوكية ، قبل قليل ، فيديو من مطار المنارة بمراكش، يوثق الكيفية المهينة التي تم بها انزال مسافر مغربي مشتبه به من طائرة كانت قادمة من إيطاليا.
و انتشر الفيديو على نطاق واسع على الفايسبوك و اليوتوب ، حيث عبرت معظم التعليقات عن غضبها و سخطها من هذا الأسلوب العنيف في التعامل من طرف الأمن المغربي .
و من المتوقع أن يصل الشريط الى مواقع اخبارية عالمية سيما أنه يجري تداوله من طرف ركاب الطائرة الأجانب على صفحاتهم بمواقع التواصل .
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