اعتقال مدير وكالة بنكية بطنجة والتهمة صادمة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تناقلت مواقع إخبارية محلية طنجة خبرا مفاده إقدام السلطات الأمنية على اعتقال مدير وكالة بنكية تابعة لمؤسسة البريد بنك بطنجة وذلك من أجل التحقيق معه في قضية اعتداء محتملة على رضيعته.

وأضافت ذات المصادر أن الشرطة تحركت بعد توصلها ببلاغ من طرف زوجة المتهم تدعي فيه أنه يعتدي على ابنتهما التي بالكاد أكملت سنتها الأولى ويسيء معاملتها.

هذا وجرى الاستماع إلى المتهم في محضر رسمي قبل أن يتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين انتهاء البحث.