تفريغ 84 كبسولة من الكوكايين من معدة برازيلية بمطار محمد الخامس
علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن عدد كبسولات مخدر الكوكايين التي تم تفريغها من معدة مواطنة برازيلية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بلغت 84 كبسولة بكمية إجمالية ناهزت 1140 غراما.
وذكر بلاغ للمدرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بأن شرطة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كلنت قد أوقفت، يوم السبت المنصرم، مواطنة برازيلية كانت على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو، وذلك بعدما أوضحت عمليات الفحص بالأشعة وجود مواد مشكوك فيها داخل معدتها، وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وذكر البلاغ بأن هذه العملية تندرج في إطار تعزيز المراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الوطنية من أجل مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
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