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توقيف مواطن إنجليزي مبحوث عنه دوليا في قضية "احتيال معلوماتي" بطنجة

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 22 دقيقة مضت
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توقيف مواطن إنجليزي مبحوث عنه دوليا في قضية "احتيال معلوماتي" بطنجة

 

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الاربعاء، من توقيف مواطن انجليزي، يبلغ من العمر 49 سنة، يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن (الأنتربول) في قضية تتعلق بالاحتيال المعلوماتي.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، بأن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن منظمة الأنتربول كانت قد عممت هذه النشرة الحمراء على الدول الأعضاء في 17 يوليوز الجاري، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية في جريمة تتعلق بالغش والاحتيال عن طريق نظم المعلوميات.

وأفاد المصدر أنه تمت إحالة المعني بالأمر على أنظار السلطة القضائية المختصة للبث في مسطرة تسليمه، بينما تتواصل عملية التنسيق بخصوص هذا الموضوع مع مكتب أنتربول واشنطن ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).

وقالت المديرية العامة إن توقيف المعني بالأمر يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني، الثنائي والمتعدد الأطراف، والرامي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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