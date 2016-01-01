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الدارالبيضاء : توقيف شخص محترف في سرقة الهواتف النقالة باستعمال سلاحه الأبيض

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع ساعة واحدة مضت
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الدارالبيضاء : توقيف شخص محترف في سرقة الهواتف النقالة باستعمال سلاحه الأبيض

أخبارنا المغربية 

تمكنت دورية للدراجيين تابعة لولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، متلبسا بحيازة سلاح أبيض بدون سند مشروع، وثلاثة هواتف محمولة متحصلة من عمليات سرقة بالعنف. 

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيه عرض ضحيتين للسرقة تحت التهديد بالعنف بشارع إدريس الحارثي بمنطقة سباتة بالدار البيضاء، قبل أن تتدخل دورية للدراجيين وتلقي عليه القبض وتسترجع المسروقات، وذلك بعدما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن. 

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية. 

وأشارت المديرية العامة إلى أنها، إذ توضح الظروف والملابسات المحيطة بهذا التوقيف، فإنها تنفي في المقابل ما تم الترويج له من ادعاءات تتحدث عن اضطرار عناصر الأمن إلى إشهار واستعمال سلاحها الوظيفي خلال هذه العملية. 

 
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