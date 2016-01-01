فاجعة جديدة .. قتلى و جرحى من أسرة واحدة في حادثة سير ضواحي الجديدة

أخبارنا المغربية : متابعة

توفي 4 أشخاص و أصيب 2 آخرين في حادثة سير خطيرة ، وقعت حوالي الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء ، في النقطة الكيلومترية 412 على الطريق الوطنية رقم 1 قرب مدينة البئر الجديد (تبعد بحوالي 45 كلم عن الجديدة).

و أورد موقع "الجديدة 24" المحلي، نقلا عن مصدر مسؤول، أن الحادثة وقعت جراء اصطدام شاحنة من الحجم الكبير متوجهة من البيضاء الى الجديدة، بسيارة من نوع " كونغو "، كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، ليسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص من عائلة تنحدر من حي البركاوي بمدينة الجديدة .

ويتعلق الامر يزوجة مستشار قضائي بآسفي وابنتها الصغيرة و الديها المسنين.