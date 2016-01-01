فاجعة جديدة .. قتلى و جرحى من أسرة واحدة في حادثة سير ضواحي الجديدة
أخبارنا المغربية : متابعة
توفي 4 أشخاص و أصيب 2 آخرين في حادثة سير خطيرة ، وقعت حوالي الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء ، في النقطة الكيلومترية 412 على الطريق الوطنية رقم 1 قرب مدينة البئر الجديد (تبعد بحوالي 45 كلم عن الجديدة).
و أورد موقع "الجديدة 24" المحلي، نقلا عن مصدر مسؤول، أن الحادثة وقعت جراء اصطدام شاحنة من الحجم الكبير متوجهة من البيضاء الى الجديدة، بسيارة من نوع " كونغو "، كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، ليسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص من عائلة تنحدر من حي البركاوي بمدينة الجديدة .
ويتعلق الامر يزوجة مستشار قضائي بآسفي وابنتها الصغيرة و الديها المسنين.
شاشة أخبارنا
حصاد يستعد لتنزيل توقيت دراسي جديد وغير مسبوق بالمدرسة المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج حذرت النقابات التعليمية وزير التربية الوطنية من تداعيات المضي قدما في تنزيل فكرته الجديدة المتعلقة بالتوقيت المدرسي والتي ينوي تطبيقها ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو : البوليسي " الموقوف " هشام الملولي يسخر من منتقديه .." نقليكم كاملين فوق الشواية "
- هكذا علق الإعلام المصري على رسالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة
- ليس مشهدا من أفلام" الأكشن " .. إنها حادثة سير بالطريق السيار و هذه تفاصيلها
- و يستمر مسلسل " الحكرة " : عون سلطة يصادر " قفاف " من عجوز بطريقة وحشية ( الفيديو )
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟