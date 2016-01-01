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شقيق المعتقل "ربيع الأبلق" : أخي أصبح "هيكلا عظميا"

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
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شقيق المعتقل "ربيع الأبلق" : أخي أصبح "هيكلا عظميا"

أخبارنا المغربية - مُتابعة

دق عبد اللطيف الأبلق، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الصحية لشقيقه ربيع ، المعتقل على خلفية احتجاجات حراك الريف ، حيث أكد أنها تدهورت بشكل كبير.

و قال عبد اللطيف الأبلق في تدوينة على حسابه الفايسبوكي  ، أن شقيقه ربيع نزيل سجن عكاشة بالدار البيضاء، أصبح هيكلا عظميا، مبرزا أن طبيبا زاره في الأيام الماضية، و أضاف قائلا " السيد ولاَّ جلد على عظم أو بعبارة أدق هيكل عظمي.. ؟".

و يخوض ربيع الأبلق إضرابا عن الطعام عكس باقي معتقلي احتجاجات الريف، حيث دخل في يومه 32 اليوم الخميس.

 

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