شقيق المعتقل "ربيع الأبلق" : أخي أصبح "هيكلا عظميا"

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دق عبد اللطيف الأبلق، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الصحية لشقيقه ربيع ، المعتقل على خلفية احتجاجات حراك الريف ، حيث أكد أنها تدهورت بشكل كبير.

و قال عبد اللطيف الأبلق في تدوينة على حسابه الفايسبوكي ، أن شقيقه ربيع نزيل سجن عكاشة بالدار البيضاء، أصبح هيكلا عظميا، مبرزا أن طبيبا زاره في الأيام الماضية، و أضاف قائلا " السيد ولاَّ جلد على عظم أو بعبارة أدق هيكل عظمي.. ؟".

و يخوض ربيع الأبلق إضرابا عن الطعام عكس باقي معتقلي احتجاجات الريف، حيث دخل في يومه 32 اليوم الخميس.