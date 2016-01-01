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انتشال جثة كهربائي بجماعة سطات بعد أربعة أيام من اختفائه بواد أم الربيع

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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انتشال جثة كهربائي بجماعة سطات بعد أربعة أيام من اختفائه بواد أم الربيع

 

عبد الرحيم مرزوقي          

عثر فريق الغوص التابع لمصالح الوقاية المدنية بسطات، مساء يوم الأربعاء 26 يوليوز على جثة غريق بواد ام الربيع بعد مرور أربعة أيام على الحادث، بالرغم من عملية التمشيط والغوص التي قاموا بها عدة مرات، استعصى عليهم الوصول إلى جثة الغريق نظرا لكثرة الأوحال حيث عثر عليها على بعد 2 كيلومتر ونصف من مكان الغرق بالنفوذ الترابي مشرع بن عبو بإقليم سطات.

الغريق الذي في عقده الرابع و المسمى قيد حياته (م.ع) كان يشتغل  كهربائي بجماعة سطات، والذي لقي حتفه غرقا يوم الأحد الماضي في ظروف يلفها الغموض، ولازال التحقيق جاريا لكشف ملابساتها من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة بسطات.

هذا وقد تم نقل الجثة على متن سيارة الإسعاف الى مستشفى الحسن الثاني بسطات قصد التشريح  لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

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