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التحرش االجنسي في الشارع العام يتسبب في إرسال شاب إلى المستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
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التحرش االجنسي في الشارع العام يتسبب في إرسال شاب إلى المستعجلات

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

لم يكن شاب يتصور أن إقدامه على التحرش بفتاتين في الشارع العام ببيوكري سيتسبب في نقله إلى قسم المستعجلات، إذ لم يحسب حساب رد الفعل العنيف الذي قامت بها الفتاتان اللتين تحرش بهما لتكون العواقب وخيمة عليه.

وحسب مصادر محلية، فإن إصرار الشاب على ملاحقة الفتاتين دفعهما إلى الاشتباك معه، ليقوم صديق لهما بالتدخل في الاشتباك حاملا معه سلاحا أبيض حيث تلقى الملاحق جروح في مناطق متفرقة من جسده تطلبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

هذا وقد حضرت عناصر الأمن إلى عين المكان وتم اقتياد الفتاتين والشاب الآخر بالإضافة إلى شهود عيان إلى مركز الأمن للتحقيق في الحادثة.

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