مطاردة هوليودية لسيدة كانت داخل سيارة برفقة محامي بتيزنيت تنتهي بحادث مروع

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

علمت "أخبارنا المغربية" أن حادثة سير خطيرة وقعت ليلة أمس الأربعاء بعد انقلاب سيارة كان على متنها محام وسيدة بأحد المنعرجات الطرقية بنفوذ تراب جماعة إداكوكمار دائرة أنزي إقليم تيزنيت.

ووفق مصادر محلية ،فإن محاميا متدربا كان داخل سيارة رفقة سيدة مطلقة ما جعل طليقها يقوم بتتبع آثارهما في مطاردة هوليودية شبيهة بأفلام الأكشن ليفقد "العشيق المحتمل" السيطرة على سيارته وينقلب بمنعرج خطير إلا أن الألطاف الإلهية جعلته ينجو بأعجوبة من الحادث هو ورفيقته.

هذا وفور علمها بالحادث ، هرعت السلطات المحلية والأمنية الى عين المكان وقامت بفتح تحقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث وجرى الاستماع الى الكل في محضر رسمي وتم الاحتفاظ بالطليق تحت تدابير الحراسة النظرية في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن المحامي والسيدة.