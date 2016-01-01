الرئيسية | حوادث وقضايا | سطات :"رموك" يدهس شخصا في عقده السادس ويرديه قتيلا

سطات :"رموك" يدهس شخصا في عقده السادس ويرديه قتيلا

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
من الأرشيف من الأرشيف

 

عبد الرحيم مرزوقي

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الخميس 27 يوليوز الجاري بشارع الحسن الثاني بسطات ،إثر تعرضه لحادثة دهس من طرف عجلات شاحنة كبيرة "ارموك " أمام شركة التبغ"سابقا.

 وحسب مصادر عليمة فان الضحية الذي يبلغ حوالي 60 سنة حيث كان على متن دراجته الهوائية إذ لم ينتبه الى الشاحنة التي صدمته وأردته قتيلا.

وتعود أسباب الحادثة حسب ذات المصادر إلى عدم الانتباه والسرعة المفرطة التي أدت وساهمت في وقوع هذه الحادثة المأساوية التي كان ضحيتها الستيني الذي وجد نفسه تحت عجلات الشاحنة التي دهسته ليلقى حتفه في طريقه لمستشفى الحسن الثاني بسطات.

وفـــور علمهـــا بالخبـــر انتقلـــت إلــى مكـــان الحــادث السلطة المحلية وعناصـــر الوقايـــة المدنيــــة والأمن الوطني لمعاينة الحادثة ،وتنظيم حركة المرور وقد تم نقل جثة الضحية إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى  الحسن الثاني بسطات .

ومن المنتظر أن يتم فتح بحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الحادثة.

مجموع المشاهدات: 48 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات