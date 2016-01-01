سطات :"رموك" يدهس شخصا في عقده السادس ويرديه قتيلا

من الأرشيف

عبد الرحيم مرزوقي

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الخميس 27 يوليوز الجاري بشارع الحسن الثاني بسطات ،إثر تعرضه لحادثة دهس من طرف عجلات شاحنة كبيرة "ارموك " أمام شركة التبغ"سابقا.

وحسب مصادر عليمة فان الضحية الذي يبلغ حوالي 60 سنة حيث كان على متن دراجته الهوائية إذ لم ينتبه الى الشاحنة التي صدمته وأردته قتيلا.

وتعود أسباب الحادثة حسب ذات المصادر إلى عدم الانتباه والسرعة المفرطة التي أدت وساهمت في وقوع هذه الحادثة المأساوية التي كان ضحيتها الستيني الذي وجد نفسه تحت عجلات الشاحنة التي دهسته ليلقى حتفه في طريقه لمستشفى الحسن الثاني بسطات.

وفـــور علمهـــا بالخبـــر انتقلـــت إلــى مكـــان الحــادث السلطة المحلية وعناصـــر الوقايـــة المدنيــــة والأمن الوطني لمعاينة الحادثة ،وتنظيم حركة المرور وقد تم نقل جثة الضحية إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات .

ومن المنتظر أن يتم فتح بحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الحادثة.