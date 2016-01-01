الخلفي : لا معطيات جديدة حول نتائج التحقيق الخاصة بفيديو الزفزافي
أخبارنا المغربية
في أول رد رسمي على التساؤلات التي أطلقها نشطاء الفايسبوك إلى جانب والد ناصر الزفزافي حول مصير التحقيق، الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شريط فيديو الزفزافي، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه إلى غاية اللحظة لم يتم تقديم نتائج التحقيق حتى يعلن عنها.
و قال الخلفي في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي، بالرباط، أن التحقيق حول الحسيمة منارة متوسط جاء في المجلس الوزاري وليس من حق الحكومة الإعلان عن النتائج بل المجلس الوزاري.
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