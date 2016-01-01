عاجل...توقيف شخص يشتبه في ترويجه لأوراق نقدية مزورة
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن الشرطة بولاية أمن بني ملال تلقت معلومات تفيد وجود شخص يشتبه في ترويجه لأوراق نقدية مزورة ، حيث انتقلت إلى محل سكناه عناصر الصقور وألقت القبض عليه قبل عصر اليوم بحي بوشريط ببني ملال ، وحلت أيضا عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية ، وتم فتح تحقيق للوقوف على حقيقة تزويره للأوراق النقدية .
هذا وتم اقتياد المشتبه فيه إلى مخفر الشرطة لاستكمال البحث معه ولمعرفة جميع حيثيات القضية ، فيما ضرب المحققون طوقا أمنيا حول المنزل ، دون أن يدلوا بأي معلومات حول عملية توقيف المشتبه به.
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